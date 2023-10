"Hasta para pedir un préstamo en el banco": la alucinante cantidad de cosas para las que necesitan el certificado de votación los ecuatorianos

Los dos son documentos básicos para la mayoría de trámites en Ecuador, pero -a diferencia de la cédula- no está tan claro quién y cuándo puede solicitar el certificado de votación que uno plastifica con tanta prudencia.

Un poco de historia

“Los padrones electorales eran distintos en aquella época; hay estimaciones que dicen que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, solo votaba el 2% de la población y eso explica por qué hasta ese punto no era necesario tener un control sobre quiénes votaban y quiénes no”, dice López.

En ese momento estaban excluidos del voto las mujeres, los hombres no católicos, no alfabetos o que no tuvieran propiedades.