"Hay 150 personas enterradas aquí y las conocí a casi todas. Ahora sólo quedo yo": el infierno de la olvidada guerra en Sudán

El despiadado forcejeo de poder entre el ejército del país y su antiguo aliado, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) , se ha cobrado por lo menos 14.000 vidas en todo el país, posiblemente muchas más.

Durante casi un año, el ejército y las FAR se han enfrentado en Jartum y las ciudades aledañas.

Las FAR tomaron control de las zonas al sur de la capital, así como de amplias partes de Darfur, que está convulsionada desde hace años por la violencia entre varias de sus comunidades africanas y árabes .

Con el equipo integrado en primera línea con el ejército en Omdurmán, los movimientos de los periodistas de la BBC estuvieron cuidadosamente controlados ; nos acompañaba un escolta y no se nos permitía filmar la actividad militar.

Los militares nos dicen que francotiradores de las FAR están apostados en edificios de apartamentos al otro lado del agua de las posiciones del ejército sudanés, en el muy dañado edificio del Parlamento.

El ejército sudanés ha sido criticado por su extenso uso de bombardeos aéreos , también sobre áreas civiles donde se refugian los combatientes de las FAR, aunque afirma que tomas las "precauciones necesarias" para proteger a los civiles.

Pero muchos acusan a las FAR de saqueos y ataques durante el tiempo en que controlaron la zona.

"Personas murieron de hambre, saqué a algunas de ellas de sus casas para que sus cuerpos no se pudrieran adentro".

Cuenta que se mudó al otro lado del río a Omdurmán después de que fueron atacados por combatientes de las FAR y afirma que saquearon su casa e hirieron de bala a su hermano en la pierna.

"Un arma de venganza"

Muchas personas en Omdurmán no quisieron discutir el tema.

"No estoy casada y era virgen", dice Amina entrecortada.

"Las otras escaparon, pero a mí me retuvieron durante un día entero. Había dos de ellos y uno me violó muchas veces antes de que lograra escapar", expresa.

El creciente dominio de las FAR en Darfur, apoyadas por milicianos árabes aliados, ha venido acompañado de un aumento de ataques de carácter étnico contra la población negra africana, especialmente el grupo étnico masalit .

La historia de Amina es sólo una entre muchos testimonios de ataques contra civiles que ocurrieron alrededor del 4 de noviembre, cuando las FAR y sus aliados tomaron una guarnición del ejército sudanés en Ardamata.

Afirma que hombres en uniformes de las FAR y hombres armados afiliados el grupo fueron señalados de ser responsables de más del 80% de los ataques .

Globos rosados y azules cuelgan de una cuerda sobre sus cabezas con notas escritas a mano: "La violación no es un destino; es una práctica que puede frenarse", lee una de ellas.

Maryamu -no es su nombre verdadero- afirma que fue violada por hombres armados que portaban turbantes al estilo típico de los combatientes árabes en la zona.

Después de eso tuvo dificultades para andar, dice llorando mientras describe cómo huyó: "La gente corría, pero nosotras no podíamos porque mi abuela no puede correr. Yo también estaba sangrando".

Durante la guerra en Darfur hace 20 años, una milicia árabe llamada Janjaweed , donde las FAR encuentran sus raíces, fue movilizada por el entonces presidente Omar al Bashir para reprimir una rebelión de grupos étnicos no árabes.

En una inusual oportunidad de observar las actitudes que promueven la violencia contra las mujeres, un miembro de las FAR que se describe a sí mismo como un "comandante de campo" publicó un video en las redes sociales en noviembre.

En respuesta a las preguntas de la BBC sobre violaciones y otros ataques, las FAR dijeron que la inteligencia militar sudanesa está "reclutando gente para vestir ropa de las FAR y cometer los crímenes contra civiles para que se pueda acusar a las FAR de cometer crímenes, asalto sexual y limpieza étnica".