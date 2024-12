"Hay Secretos": cómo una dulce canción ayudó a atrapar a un abusador de menores en Argentina

"Pasaba muchas, muchas horas leyendo. En casa había una biblioteca muy linda. Y, de hecho, cuando vi que en las casas de mis amigos de la escuela no había casi libros, organicé una biblioteca en la vereda".

"Ni simple ni fácil"

Ruth estudió literatura durante un año, luego decidió que no le gustaba cómo se dirigía el curso y volvió a estudiar música, ahora como una carrera universitaria.

"Eso nos ayudó mucho a querer arrancar un poco más en serio con el proyecto, porque no es fácil".

"Siempre buscamos cómo hacer que las canciones acompañaran a las infancias, no solamente en lo que se considera 'infantil', pues hay como la idea de que lo infantil es lo simple, lo fácil.

" En realidad la vida de las infancias no es ni simple ni fácil . Es muy compleja y a veces es muy difícil, pues en un mundo tan caótico, muchas veces las infancias se llevan la peor parte, porque son más indefensas.

"Parece mucho pedir para una canción, pero muchas veces me salen de esa manera, como respuestas a algo, entonces en ese afán de querer responder tengo que aprender a mirar ese algo más profundamente para que esa respuesta sirva o esté conectada con lo que quiero dialogar".

"Los secretos que hacen mal"

La canción dice que hay "secretos livianitos que te llevan a volar" , pero hay " secretos tan pesados que no te dejan respirar " .

En un pasaje particularmente emotivo, la canción le habla directamente al oyente y dice: " Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy escuchar " .

"Y tiene un un estribillo que quiere ser un mantra: ' No se tienen que guardar los secretos que hacen mal ' .

Sobre ese flagelo, subraya Ruth, los adultos tienen que ser interpelados, por eso la canción no sólo está dirigida a los niños, sino también a los grandes.

"En realidad los adultos somos los responsables del bienestar de las infancias, no solamente de nuestros hijos, sino de todos los niños y niñas, así que creo que justamente esta canción quiere decir: presten atención, estén atentos, estén donde hay que estar, miren a esos niños y a esas niñas con una mirada sensible y compasiva.

"El tema del abuso estaba más en la esfera pública y pensé: ¿qué podemos hacer? Mi arma, mi forma de actuar es la música, no conozco otras. O por lo menos otras mejores no me salen. Pero quedé como en imposibilidad.