"Hemos huido de algo muy cruel": las familias que buscan un vida mejor para sus hijos transgénero en otros estados de EE.UU.

"Ya sabía que era niño"

Y para explicar cómo llegaron a ella, Katie agarra un cuaderno en el que lo anota todo -"desde la pandemia las fechas se me escapan y no quiero ser incoherente"- y se remonta a la infancia de su hijo mayor.

¿Qué es la afirmación de género?

"Así, hay muchos que toman hormonas pero no se someten a cirugía, hay quien no hace nada, personas a las que no se les administra bloqueadores de pubertad pero sí hormonas, gente que se somete a una cirugía y no a otras".