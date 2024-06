"House of the Dragon": la historia de la ingeniosa emperatriz inglesa que inspiró la precuela de "Game of Thrones"

La inspiración de uno de los personajes principales del drama fantástico “House of the Dragon” pasó un tiempo viviendo en el Castillo de Oxford, explica una historiadora.

Se sabe que la aclamada serie de novelas de fantasía heroica “A Song of Ice and Fire” (Canción de Hielo y Fuego) de Martin -que está reconocida como el material que sirvió de inspiración para Game of Thrones- se basó en los eventos que rodearon a la Guerra de las Dos Rosas en la Inglaterra del siglo XV.

Para “Fire & Blood” (Fuego y Sangre) -la historia de fondo de “A song of Ice and Fire” e inspiración de “House of the Dragon”- Martin viajó aún más atrás en el tiempo, hasta el siglo XII, para crear un personaje principal entre los muchos que peleaban por la corona inglesa.