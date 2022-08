Incendio en Matanzas: el cineasta que grabó de cerca las fuertes explosiones en un depósito de combustible en Cuba

"Me llama un amigo y me dice: asómate al balcón, que hay una nube negra, arriba de los tanques de combustible".

"Una bola de fuego impresionante"

"Me dolía cada foto"

Asegura que al principio le costaba tomar imágenes: "cada una que hacía me dolía, porque era una situación muy triste. Matanzas tiene una bahía muy bella y ver esa columna de humo levantándose me lastimaba".

"Pero mucha gente me pidió que los mantuviera informados, que no me desmotivara, y eso me dio incentivos para hacer una especie de cobertura con fotos, con videos, con time-lapse".