"Intención paradójica": por qué mantenerte despierto te puede ayudar a combatir el insomnio

La intención paradójica

Curiosidad

Importante, pero no tanto

“Puede ser efectivo al principio, pero si me sigo diciendo a mí misma que me debo mantener con los ojos abiertos un rato porque me funcionó hace tres noches, tendré la expectativa de ‘¿cuándo va a pasar?”.

“El sueño es inmensamente importante pero no queremos ponerlo en un pedestal. El mejor sueño viene cuando no te esfuerzas en obtenerlo, cuando no le prestas atención. Lo valoras, pero no le das atención”.