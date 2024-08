"Intentaron estafarme con la 'matanza de cerdos'": el periodista de la BBC al que trató de engañar un perfil falso de una influencer en Instagram

"Busco un hombre maduro, honesto y amable. He hecho algunos amigos en IG. Claro que no me importaría ir más allá si aparece la persona adecuada", decía.

Delitos cibernéticos

El nudo de la estafa

"Guiones y estrategias"

A mí no me pareció una auténtica solicitud de ayuda, pero nunca lo sabremos con certeza, ya que Jessica me bloqueó cuando me negué a pagar. "Si no hay dinero, no hay negociación", me dijo.