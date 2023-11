Investigación BBC: cómo se cuentan los muertos en la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que "no tiene confianza" en las estadísticas de Gaza. Pero organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), han dicho que no tienen motivos para no creerlas.

Las estadísticas

Las cifras no distinguen entre muertes militares y civiles. Y como no tienen en cuenta a los que murieron en el lugar de las explosiones cuyos cuerpos no han sido encontrados o a quienes fueron enterrados inmediatamente, es posible que el recuento no sea exacto, admiten los funcionarios de Gaza.