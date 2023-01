Investigación BBC: dentro del mercado negro de las peligrosas píldoras que se usan para abortar en Honduras

A sus 25 años, Laura tiene dos meses de embarazo, pero admite que no está lista para ello.

"Hace dos meses, salí y conocí a alguien. No tuve cuidado, me quedé embarazada ", cuenta a la BBC, con una expresión de dolor. "Ha sido duro para mí porque vivo sola. Soy mi propio sostén".

Dentro del mercado negro

El hombre admite que fija su tarifa en función de las posibilidades económicas de cada persona y reveló que la cantidad máxima que ha cobrado son 7.000 lempiras ($us 283), aunque lo normal es que cobre 1.500 ($us 60).

"Estudiantes, chicas que recién comienzan su vida sexual, madres con experiencia y mayores, mujeres que quedaron embarazadas después de una aventura. En su mayoría son mujeres. Los hombres no se responsabilizan ", explicó.

El equipo de la BBC lo confirmó yendo a ese establecimiento y comprándola por 230 lempiras (unos $us 9).

Un "servicio" riesgoso

José asegura que siempre está ocupado. Cuando se le confronta, admite que lo que está haciendo es ilegal y que no tiene formación médica. Pero se justifica diciendo que está brindando un servicio y nombra algunos clientes de alto perfil.

" Muchas veces me han solicitado a mí que sea yo quien se las introduzca , porque son dos [píldoras] vía oral y dos vía vaginal y ellas dicen que prefieren que sea alguien que sepa a otra persona", relató.

Unas 60 mujeres a la semana son tratadas después de que sus embarazos hayan llegado a fin, ya sea por un aborto inducido o por uno espontáneo. El hospital no lleva registros de ambas cosas por separado.

Los médicos admitieron que es frustrante no poder hacer nada para ayudar a una mujer con un embarazo no deseado, o incluso cuando éste pone en peligro la vida de la madre.

El rol del Estado

" Si una mujer aborta en Honduras, no es culpa de ella , es culpa del Estado porque no da los recursos para prevenir estas situaciones", asegura.

Los jóvenes activistas de un colectivo en línea llamado Generación Celeste -que se autodefine por la vida, por la familia y por la libertad de Honduras- no están de acuerdo.

Jorge dice que basa su opinión sobre la forma en que funciona la píldora en información de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. (FDA), pero a fines de diciembre la FDA actualizó su información para decir que "la evidencia no respalda que la droga afecte la implantación".

- La evidencia no respalda que afecten la implantación o el mantenimiento de un embarazo después de la implantación, por lo tanto, no interrumpe un embarazo. Las píldoras anticonceptivas de emergencia no causan aborto.