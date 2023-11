Investigación BBC: miles de ucranianos han huido para no ser reclutados en la guerra contra Rusia

"¿Qué se supone que debo hacer [en Ucrania]?" dijo Yevgeny. "No todo el mundo es un soldado... no es necesario mantener encerrado a todo el país. No se puede agrupar a todo el mundo como se hacía en la Unión Soviética".

La corrupción es grave

Fugas dramáticas

"Pasan la responsabilidad de un departamento a otro: 'Ve aquí, ve allí'. Pasé medio año intentando obtener un certificado [para demostrar] que no estaba apto, a pesar de tener todas las pruebas en mis manos. Al final se me acabó la paciencia".

"Pensé que no había funcionado porque me encontré con un puesto de control complicado. Fui a otro, y luego a otro. Se rieron de mí y me enviaron a casa. Me di cuenta de que este trozo de papel, este 'permiso', no tiene sentido". A un oficial de fronteras, no le importa en absoluto".