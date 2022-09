Isabel II: cómo fueron las 4 únicas visitas de la reina a América Latina en sus 70 años de reinado

Aunque América Latina no tuvo la importancia geoestratégica para Reino Unido de regiones como Medio Oriente, el sudeste asiático o el continente africano, el primer viaje de Isabel II como reina de Inglaterra comenzó curiosamente por un país latinoamericano: Panamá.

En estas visitas se reunió con jefes de Estado y con figuras como Edson Arantes do Nascimento, el "rey" Pelé, quien ya ostentaba dos copas mundiales de fútbol para cuando conoció a Isabel II en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Panamá, a diferencia de los otros tres países, no fue una visita oficial de Estado, pero dos elementos destacan de esos días de tránsito por el Canal de camino a varios de los Estados miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth).

La reina no llevaba -aquel 29 de noviembre de 1953- ni seis meses en el trono cuando el barco Ghotic llegó a la ciudad panameña de Colón, y el viaje coincidió con la celebración de los 50 años de la nación centroamericana como república.

Panamá

Brasil

"¡Oh, ya sé!", sonrió la reina, extendiendo su mano. "Ya lo conozco por su nombre. Y me siento muy feliz de saludarlo".

Chile

"Podía dar conocimiento de cómo es un jefe de Estado normal y corriente en nuestra nación y cómo se ventila sin palacio y sin nada. Era un golpe también de ejemplo, de que supieran que en este país había un presidente que tenía un plan de austeridad y seriedad, no solo en el decir, sino en el actuar y en su vida propia".

"Cuando Foncecilla le propuso a Frei invitar a Isabel II a comer a su domicilio, el presidente tenía sus dudas y respondió: 'No me gustaría que las personas pensaran que soy cachetón (que me creo demasiado) invitando a la reina a mi casa'", recordó Gallego. Pero finalmente fue convencido por su encargado de protocolo.