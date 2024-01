"Israel está usando la comida como un arma de guerra contra la población palestina": Paula Gaviria, relatora de la ONU

En ella, Israel dice que “está en guerra con Hamás y no con el pueblo palestino” y señala que “afirmar que Gaza constituye ahora el 80% de quienes enfrentan hambruna en todo el mundo no es más que desinformación descarada”.

En este caso son arbitrarias, ilegales, no cuentan con la voluntad de las personas, además las personas que evacuan no tienen casa a la cual regresar pues han sido en su mayoría destruidas.

Y yo en mi vida como defensora de derechos humanos he entendido que la prevención es prioritaria, que las cosas no tienen que llegar a un extremo en donde se decrete que ya no hay nada que hacer. Con Gaza estamos en ese límite. Hay que actuar ya antes que sea demasiado tarde.

Pero son unas órdenes de evacuación que no han tenido las condiciones para que no sean ilegales: no son voluntarias, no son temporales, no son seguras y finalmente la población del norte que se fue al sur no tiene a dónde regresar.