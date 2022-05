Johnny Depp: quién es Camille Vasquez, la abogada que se convirtió en la "inesperada coprotagonista" del juicio contra Amber Heard

Escucha esta nota aquí

Millones de espectadores en todo el mundo sintonizan para ver la batalla legal entre dos pesos pesados ​​de Hollywood: Johnny Depp y Amber Heard.

A medida que se desarrolla el drama, una nueva estrella acapara la atención: Camille Vasquez, del equipo de defensa legal del actor.

La abogada de California, de origen latino, llamó la atención de millones en medio del juicio por difamación que su cliente presentó contra Heard.

Vasquez, de 37 años, se convirtió en una coprotagonista inesperada e involuntaria del proceso, ganando fanáticos por su contundente estilo legal.

Las camisetas con su nombre y los hashtags que la alaban se multiplican en las redes sociales.

Un video de dos minutos de duración de Vasquez interrumpiendo repetidamente al abogado de Heard para "objetarlo", un término legal que se usa para presentar una protesta formal en la corte, acumuló más de 27 millones de visitas en TikTok en unos pocos días.

El clip viral incluso generó parodias en las redes sociales, en las que los usuarios "objetan" a sus amigos y familiares en una conversación. Sumados, los videos de TikTok que usan el hashtag #CamilleVasquez acumulan cientos de millones de visitas.

"Sigo siendo fan de Johnny Depp", se lee en uno de los tantos tuits sobre el caso. "Pero ahora también soy una fan acérrima de Camille Vasquez".

¿Quién es la abogada que llama la atención de los televidentes que siguen el juicio?

Águila legal

Nacida en San Francisco con ascendencia cubana y colombiana, Vasquez se graduó en 2006 en la Universidad del Sur de California y en 2010 en la Southwestern Law School de Los Ángeles.

Desde hace cuatro años es asociada en Brown Rudnick, el bufete de alto perfil contratado por Johnny Depp para representarlo en su caso de difamación por US$50 millones contra Heard. Ella es una de los nueve abogados de la firma involucrados en el juicio.

En 2021, fue nombrada una de las abogadas One to Watch (alguien a quien prestar atención) de la revista Best Lawyer ("Mejor abogado").

Se especializa en litigios y arbitraje, con un énfasis en casos de difamación, como lo está haciendo para Depp.

Sin embargo, para sus nuevos seguidores, Vasquez es quizás mejor conocida por sus muchas objeciones y por una serie de tensos intercambios con Heard.

Durante dos días de contrainterrogatorio, Vasquez trató de poner en duda el relato de Heard sobre su problemático matrimonio con Depp con la esperanza de que los miembros del jurado vean inconsistencias en sus afirmaciones.

"Usted es quien agredió a alguien con una botella en Australia, ¿no es así, señora Heard?", preguntó Vasquez en un intercambio que hace referencia a una pelea caótica de 2015 en Australia, en la que Heard alega que Depp la agredió sexualmente con una botella.

"No le tenía miedo en absoluto, ¿verdad?".

EPA Amber Heard estuvo en el estado cuatro días.

Otros momentos memorables del juicio incluyen a Vasquez cuestionando a Heard sobre el destino de los US$7 millones previamente comprometidos con organizaciones benéficas, acusándola de editar fotos de ella misma con moretones y, en un caso, sugiriendo que en parte le debe su éxito de taquilla a Depp.

"Johnny Depp te consiguió ese papel en Aquaman, ¿no?", preguntó Vasquez.

Modelo a seguir, ¿o no?

La enérgica defensa que hace Vasquez de Depp también la convirtió en tema de discusión dentro del movimiento #MeToo contra el abuso y el acoso sexual.

Algunos críticos la acusaron de no creer en las afirmaciones de Heard o de desacreditar sus acusaciones de abuso.

"Gracias a Camille Vasquez por hacer retroceder el feminismo 50 años en menos de dos horas", dijo un usuario de Twitter. "La historia no te recordará amablemente".

Sus seguidores, por otro lado, la elogian por lo que consideran es una defensa de los derechos de los hombres víctimas de violencia doméstica y como un posible modelo a seguir.

Sin embargo, aún está por ver si la popularidad de Vasquez entre los partidarios de Depp se traduce o no en éxito en los tribunales.

"Es difícil saber si la reacción del público en internet es la misma que están teniendo los miembros del jurado", le dijo Halim Dhanidina, un abogado y exjuez, a The Daily Beast.

Sin embargo, Dhanidina dijo que la popularidad de Vasquez sugiere que el juicio es una "batalla cuesta arriba" para Heard.

"Al público no le gustas, e incluso le gusta más la abogada de Johnny Depp", dijo. "Eso tiene que molestarte un poco".

