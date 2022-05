Johnny Depp vs Amber Heard: la modelo Kate Moss testifica en el juicio de su expareja

Escucha esta nota aquí

La supermodelo británica Kate Moss aseguró este miércoles que su exnovio Johnny Depp nunca abusó de ella, contradiciendo las afirmaciones hechas por la exmujer del actor, Amber Heard.

Heard, de 36 años, afirmó que había escuchado rumores de que Depp una vez empujó a Moss por las escaleras.

Depp está demandando a Heard por US$50 millones por un artículo de opinión que ella escribió en el que dijo que era víctima de abuso.

Se espera que el actor testifique nuevamente este miércoles.

En un breve testimonio hecho a través de una videollamada en el juicio, Moss, quien mantuvo una relación con Depp entre 1994 y 1998, dijo que él nunca la empujó, sino que una vez acudió en su ayuda después de que se cayera por las escaleras.

"Cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo Moss. "Y grité porque no sabía qué me pasaba y me dolía".

Él regresó corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica", agregó.

Moss dijo que Depp nunca la había empujado ni pateado durante los años que pasaron juntos.

Explicación

La afirmación de que él la había empujado fue planteada anteriormente en el juicio por Heard, quien dijo que la imagen de su entonces esposo abusando de la modelo se le había aparecido cuando presenció un altercado entre Depp y su hermana.

Getty Images Kate Moss y Johnny Depp fueron pareja entre 1994 y 1998.

"[Su] espalda estaba hacia la escalera y Johnny se balancea hacia ella", dijo Heard. "No dudo. No quiero. Solamente, en mi cabeza, pienso en Kate Moss y las escaleras".

Estas preocupaciones la llevaron a "sacudir" a Johnny para defender a su hermana, dijo, golpeándolo "en pleno rostro".

Sus abogados decidieron no interrogar a Moss.

Artículo

El caso de difamación contra Heard se deriva de un artículo de opinión de 2018 que la actriz escribió para el Washington Post, en el que dijo que fue víctima de abuso.

Si bien el artículo no identificaba a Depp por su nombre, sus abogados dijeron que dañó "incalculablemente" su carrera. Ella lo ha contrademandado por US$100 millones.

Una fuente cercana a Heard le dijo a la BBC que cree que el testimonio de Moss tendrá poco impacto en el juicio, cuyo "tema central" es "si Amber Heard puede ejercer su derecho a la libertad de expresión".

Se espera que Depp suba al estrado más tarde este miércoles como parte de su propio caso. El equipo de Heard había planeado llamarlo para hacerle más preguntas el lunes, pero cambió abruptamente de decisión sin explicación.

Los argumentos finales de las partes comenzarán el viernes, seguidos de las deliberaciones del jurado.

