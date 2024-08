Josefina Guerrero, la heroína que aprovechó su terrible enfermedad para ayudar a EE.UU. a derrotar a Japón en la Segunda Guerra Mundial

Joey Laeumax era Josefina Guerrero , condecorada en 1948 con la Medal of Freedom (Medalla de la Libertad) de EE.UU., y aplaudida por el mayor general George F. Moore por demostrar “más coraje que el de un soldado en el campo de batalla”.

Felicidad interrumpida

"Sufría dolores de cabeza muy fuertes, una fatiga que la dejaba sin aliento durante días y días", le relata a la BBC Ben Montgomery, autor de The Leper Spy ("La espía leprosa").

"Era una situación desesperada porque en ese momento el tratamiento disponible no era tan efectivo y podía ayudar muy poco", le explica a la BBC Patricia Duarte Deps, dermatóloga especialista en Hansenología, radicada en Brasil.

Cambio de mando

Las tropas estadounidenses no estaban preparadas para repeler el avance de 43.000 soldados japoneses.

"Soldados japoneses que patrullaban las calles solían abofetear a cualquiera que no les mostrara respeto haciéndoles la venia en la calle".

Además de aislada, Guerrero se quedó sin medicamentos , pues con la ocupación los suministros no llegaban rápidamente a la ciudad.

La doncella de Manila

No le fue fácil convencer a la resistencia que la aceptara, pero en su primera misión consiguió tanta información valiosa de los labios de soldados japoneses en una fiesta que disipó cualquier duda.

La resistencia en Manila no podía operar un servicio de radio ni una imprenta.

En una ocasión la detuvieron y la obligaron a desnudarse en busca de mensajes, pero los tenía entre las medias y se las arregló para que no los vieran.

Sin embargo, aunque su ingenio seguía tan agudo como siempre, los efectos físicos de la enfermedad de Hansen no daban tregua .

Trampa mortal

Guerrero ya no podía hacerse pasar por una joven común que iba de compras, pues "una ulceración es algo muy impactante de ver".

Se vestía de negro, a veces hasta se ponía un velo, e iba por las calles anunciando que era "impura", lo que le abría el paso, sin que la requisaran, pues las autoridades japonesas no querían ni acercársele.

Pero "no solo se arriesgaba yendo y viniendo entre el ejército japonés, sino que podría haber desarrollado un daño nervioso muy severo", subraya Deps.

Guerrero sabía que tal vez no viviría lo suficiente para ver la victoria , y los comandantes estadounidenses sabían que le estaban pidiendo que arriesgara su vida.

En enero de 1945, recibió un misión tan peligrosa que le aconsejaron “confesarse e hacer un buen acto de contrición” antes de emprenderla pues quizás no sobreviviría.

Lo que no sabían era que los japoneses habían sembrado enormes campos minados dondequiera que las tropas estadounidenses pudieran acercarse.

No fue así. Fue perseguida por 6 barcos llenos de piratas fluviales. Rehuyéndolos, volvió a tierra.

Paz y paria

No fue así.

No obstante, Guerrero continuó trabajando incansablemente, como maestra de los niños, atendiendo a los enfermos y haciendo campaña para mejorar la vida de todos los que sufrían la misma enfermedad que ella.

No era un asunto sencillo. La trataron durante nueve años antes de que su enfermedad fuera declarada inactiva y fuera, por fin, dada de alta del leprosario.

“La mayoría de la gente piensa que he muerto porque he intentado con todas mis fuerzas borrar el pasado. ¡Simplemente quiero olvidarlo! Fue demasiado traumático y me ha causado un sufrimiento inconmensurable".