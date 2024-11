"Jugaron a ser Dios con el paisaje":  el verdadero origen de las playas más emblemáticas de Los Ángeles

Protección de la naturaleza

Poner fin a este aseo meticulosamente destructivo fue el primer paso de Tom Ford, presidente de la organización local sin ánimo de lucro The Bay Foundation, que ha estado fortificando la playa mediante la restauración de dunas de arena.

El proyecto era experimental, explica Ford, y por eso no se fijó ningún criterio cuantificable de éxito. Pero en opinión de Ford, ha sido un éxito rotundo. Las dunas ya han alcanzado entre 30 a 90 cm.

Regreso sorprendente

En marzo de 2016, Ford y su equipo observaron que, además de las dunas, había regresado algo más: el chorlitejo blanco occidental , una especie amenazada a nivel federal que no se veía en la región de Los Ángeles desde hacía casi 70 años. El primer nido en la región de Los Ángeles se encontró en 2017 dentro de las dunas y contenía tres huevos.

Desde entonces, los chorlitejos han regresado a la zona de restauración para anidar. También aparecieron especies de plantas autóctonas que no habían sido plantadas por The Bay Foundation, como la verbena de arena rosa y escarabajos de las dunas, que sirven de alimento a las aves y que no se habían observado en los estudios de referencia previos a la restauración.