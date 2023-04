Karol G sobre su foto editada por la revista GQ: "Es una falta de respeto a las mujeres que todos los días buscamos sentirnos cómodas"

"No sé ni por dónde empezar este mensaje…", escribió. "Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa ", continuó.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", aseguró la cantante antioqueña de 32 años, también conocida como La Bichota.