"Kentubanos": los cubanos que están transformando la mayor ciudad de Kentucky

Los "kentubanos"

Aunque no es de los más antiguos, Luis David forma parte de las primeras generaciones de cubanos en Kentucky.

“Allí las organizaciones les daban el primer empujón. Con el tiempo se lo fueron comentando a sus amistades, parientes, y fueron llegando más y más”, me explica Luis David mientras nos dirigimos a nuestro primer destino: el Ministerio de Refugiados de Kentucky .

“Antes de 2021 llegaban unos 50 cubanos al mes y ahora recibimos a 50 cada día ”, me comenta Daynier Adán, trabajador social.

Trabajo abundante

Representantes del gobierno municipal de Louisville me citan en Cured, un céntrico restaurante que regentan la pareja de cubanos Alvio y Ela.

Amos Izerimana, director de Inmigración de Louisville, me explica que cada vez son más los inmigrantes, y en especial los cubanos, que aprovechan estos servicios del gobierno municipal.

Explica que la población inmigrante ha crecido un 50% en la última década, en gran parte impulsada por la llegada de cubanos, y cree que la cifra real podría ser mayor ya que muchos no se registran.

Natural de Holguín (este de Cuba) y licenciada en Traducción, María me explica que, cuando tenga papeles, estudiará Psicología y se mudará a una ciudad más grande y cosmopolita como Nueva York.

“Kentucky ofrece oportunidades laborales que no hay en otros estados. Los salarios aquí son más elevados, los alquileres bajos y el costo de vida es más asequible”, resume.

Sin embargo, no para todos es tan fácil.

"La experiencia es un poco difícil, ha sido complicado buscar empleo y no he podido desenvolverme como quisiera. En Cuba era epidemióloga y aquí he trabajado sobre todo de limpieza", confiesa.