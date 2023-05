"Kito", la práctica de las mafias nigerianas para seducir homosexuales y luego chantajearlos

"No podría creer que alguien en quien confiaba podía llegar al extremo de hacerme esto".

"Mi hijo me salvó"

"Lloraba, me quería suicidar ", dice.

"Llamé a mis niños, a los tres. Mi hijo me dijo que amaba a su padre. Incluso aunque su padre fuera gay, él no tenía problemas con eso".

"Me dio una razón por la que no debería matarme".

Este tipo de chantaje, en el que se atrapa a una persona LGBT, se conoce en la comunidad gay de Nigeria como "kito" ; el origen exacto del término no está claro.

"Hicieron un video conmigo, y me hacían preguntas raras. Me decían: '¿Cuál es el nombre de la escuela a la que fuiste? ¿De dónde eres? ¿Cómo se llaman tus padres?' Sabía que iban a usar ese video para chantajearme. Por eso les di información falsa".

La banda no publicó el video de Emmanuel en internet, pero lo forzó a retirar 500.000 naira (US$1 . 000) de su cuenta bancaria y lo torturaron con una plancha.

"Me hirieron mentalmente. Yo no confío en nadie. Simplemente me siento inseguro".