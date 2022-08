Kobe Bryant: el juicio que emprendió la viuda del deportista contra los servicios de rescate por la difusión de imágenes del accidente

"Fueron compartidas por agentes repetidamente con personas que no tenían absolutamente ninguna razón para recibirlas", afirmó Li, según los medios que estuvieron presentes en la sala.

Y acusó al condado de no llevar a cabo una investigación exhaustiva para asegurarse de que tenían el control sobre todas las copias y de que estas no se filtrarían y que no llegaría el día en que Bryant y sus otros hijos encontrarían en internet las "trágicas imágenes que los perseguirían toda su vida".