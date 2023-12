La actriz Sienna Miller se rebela ante quienes la juzgan por ser madre a los 41 y tener una pareja 14 años más joven que ella

"Es absurdo"

"Me encantaría llegar a un punto en el que no sintiera la necesidad de hacer una broma sobre el hecho de ser mayor y tener un bebé para demostrar que puedo tomármelo con humor", declaró a la revista.

"No creo que se pueda legislar sobre asuntos del corazón. Ciertamente, nunca he podido hacerlo", afirmó.

“Las relaciones son diferentes hoy”

"Toda mi adolescencia estuve esquivando balas y haciendo avances de una manera muy delicada para no ofender a nadie, mientras que las chicas de la generación de él probablemente decían: 'No, no, gracias. No me interesa'".