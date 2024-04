La advertencia de China a EE.UU. de que no cruce sus “líneas rojas”

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de que su país no cruce las "líneas rojas" de la potencia asiática.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a Estados Unidos que sean " socios, no rivales ".

Desafíos y “líneas rojas”

“Estados Unidos no debe interferir en los asuntos internos de China, no debe suprimir el desarrollo de China y no debe cruzar las 'líneas rojas' de Pekín con respecto a la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China", sentenció Wang.