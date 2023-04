La campeona de ultramaratón descalificada por hacer parte de una prueba subida a un auto

Getty Images

Una ultramaratonista escocesa de élite fue descalificada de una carrera por utilizar un auto durante parte del recorrido.

Joasia Zakrzewski terminó tercera en la carrera GB Ultras 2023, una competencia de 50 millas (80,5 kilómetros) transcurrió entre las ciudades inglesas de Mánchester y Liverpool el 7 de abril. Pero se cree que hizo unos 4 kilómetros subida a un vehículo.

La atleta de 47 años fue rastreada con GPS recorriendo 1.600 metros en solo un minuto y 40 segundos.

El asunto fue remitido a la federación de atletismo de Reino Unido.

Wayne Drinkwater, director de la carrera GB Ultras, dijo que después de la ultramaratón recibió información de que un corredor había obtenido una "ventaja competitiva antideportiva durante una sección del evento".

Joasia Zakrzewski Joasia Zakrzewski tiene muchos logros deportivos en su carrera.

"El problema ha sido investigado y, después de revisar los datos de nuestro sistema de seguimiento de carreras, datos de GPS, las declaraciones proporcionadas por nuestro equipo de eventos, otros competidores y de la propia participante, podemos confirmar que una corredora fue descalificada ahora por el hecho de haber tomado vehículos de transporte durante parte del recorrido", señaló.

Drinkwater añadió que se envió un informe de la descalificación a la asociación de carreras de montaña, que proporciona la licencia para el evento y es miembro asociado de la federación británica de atletismo.

"Es muy decepcionante escuchar esto, dado que Joasia ha tenido un período tan exitoso en los últimos años", dijo el presidente de la federación de atletismo de Escocia, David Ovens.

"Espero que pueda dejar esto atrás, que haya una explicación inocente y que pueda reanudar su exitosa carrera".

"Cometí un gran error"

Entrevistada por la BBC, Zakrzewski dijo que sus acciones "no fueron hechas con maldad" y que el incidente fue causado por una falta de comunicación.

La atleta argumentó que se perdió en la mitad del recorrido cuando le empezó a doler la pierna.

Joasia Zakrzewski Joasia Zakrzewski dijo que está devastada por el incidente.

El dolor se volvió tan intenso, afirmó, que cuando vio a un amigo al costado de la carrera aceptó que la llevara en su auto hasta el siguiente puesto de control para decirles a los comisarios que se retiraría de la carrera.

"Cuando llegué al punto de control les dije que saldría y que había estado en el auto, y me dijeron 'te odiarás a ti misma si te detienes'", relató Zakrzewski.

"Acepté continuar de manera no competitiva. (...) Me aseguré de no pasar a la corredora de delante cuando la vi porque no quería interferir con su carrera".

Cuando cruzó la línea, le dieron una medalla y un trofeo de madera por el tercer lugar, y posó para las fotos.

La corredora reconoció su error desde Australia. "Cometí un gran error al aceptar el trofeo y debería haberlo devuelto. (...) Estaba cansada y con desfase horario y me sentía enferma", sostuvo.

"Levanté las manos, debería haberlas bajado y no haberme hecho fotos, pero me sentía mal y distraída y no pensaba con claridad", aseguró.

El tercer lugar en la carrera fue ahora otorgado a Mel Sykes.

Federación de atletismo de Escocia Joasia Zakrzewski ocupó el puesto 14 en la maratón de la Mancomunidad de Naciones de 2014 en Glasgow, Escocia.

"Soy una idiota y quiero disculparme con Mel. No fue hecho con maldad, fue una falta de comunicación", declaró Zakrzewski.

"Nunca haría trampa a propósito y esta no era una carrera objetivo, pero no quiero poner excusas. (...) Mel no obtuvo la gloria al final y lamento mucho que no la haya obtenido".

Zakrzewski dijo que se apenaba por no haber aclarado con los comisarios al final de la carrera que no estaba compitiendo.

La atleta dijo que estaba "devastada" por lo que había sucedido y extremadamente molesta de ver a los "haters" en las redes sociales pidiéndo una exclusión de por vida.

"Le he dado tanto al mundo de las carreras, así que estoy devastada por lo que ha sucedido", afirmó.

En 2020, a los 44 años, ganó un evento de 24 horas en Australia.

Ha establecido varios récords, incluido el récord escocés de 24 horas, los 200k británicos y el récord escocés de 100 millas.