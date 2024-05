La carrera contrarreloj de una madre para recaudar “dinero sangriento” para evitar la ejecución de su hijo en Arabia Saudita

La historia

“Yo pedí que en vez de ejecutar a mi hijo me ejecutaran a mí. Que podíamos hacer ese intercambio. Pero me dijeron que dejara de decir eso”, dice Kweyu.

La vida sin Stevo

“Pero hay otros días en que me desanimo y me pregunto si lo peor ya pasó. No he tenido tiempo de conocer a mi papá. Él se se fue cuando tenía 3 años. Esa fue la última vez que lo vi”, explica.