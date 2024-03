La Copacabana de Bolivia, la antigua ciudad de los incas que dio nombre a una de las playas más famosas de Brasil

Copacabana en Río y su importancia

Al llegar a Brasil, la llevaron a la capilla de la Misericórdia, hoy Iglesia de Nossa Senhora do Bonsucesso, en el centro de Río de Janeiro .

Pero, según Teixeira, la talla no tuvo buena aceptación y la trasladaron a otro lugar.

“Los hermanos de la Misericordia decían que atraía gente extraña, que no era algo bueno para la región”, dice el historiador.

Ya por esa época la zona se llamaba como la virgen de origen boliviano y no con su nombre en tupí.

Una de las curiosidades es que, al estar en el fuerte, lleno de cañones, estaba la orden de que no podían disparar hacia atrás, justo en la zona donde estaba la iglesia y que quedaba en la línea de fuego.

El problema es que, años después, al tratarse de un bastión militar , el lugar no se consideró ideal para recibir creyentes.

“Las visitas de los fieles no gustaban mucho en el Ejército, porque podían ver lo que no debían. Era la época de la dictadura militar y el fuerte albergaba a prisioneros políticos. No fueron muchos, pero sí algunos”, afirma el historiador.