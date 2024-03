"La corriente succionó mis zapatos": el terror que sintió el pasajero sentado junto a la puerta del avión de Alaska Airlines que se abrió en el vuelo

En una investigación preliminar, los organismos reguladores estadounidenses descubrieron que faltaban cuatro pernos clave , que mantienen en su sitio una puerta adicional que no era usada por este avión que se dirigía a California.

"Me aferraba por mi vida"

La descompresión, dijo, duró unos 10 o 20 segundos . En esos instantes pudo ver cómo a su alrededor otros pasajeros no podían creer lo que estaba ocurriendo.

"Fue probablemente la primera vez en mi vida que tuve la sensación de no controlarlo todo. No daba crédito a la situación", dijo Tran.

"Esa sensación de falta de control es bastante aterradora. L a succión era muy fuerte y me aferraba por mi vida. Mis dos zapatos terminaron siendo succionados - yo tenía mi zapato bastante ajustado también ”, recuerda.

"Dijeron que había durado 30 minutos, pero me pareció mucho más", dijo Tran.

“No tenía teléfono y no tenía ni idea de la hora, así que me quedé allí sentado mirando al agujero todo el tiempo y esperando que no sufriera más daños", continuó.