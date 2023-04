La creciente comunidad de paraguayos que vive en Taiwán y está en medio del conflicto geopolítico con China

"Lo que pasa es que en Paraguay no hay pendientes -lo dice haciendo énfasis en que el pico más alto de su país apenas llega a los 500 metros- y acá está lleno de ellas".

Esa opción le ha permitido enviar a cerca de 700 jóvenes en las últimas tres décadas para que no solo estudien mandarín, sino también la carrera universitaria que deseen.

O uno o el otro

Esta mañana de martes no es diferente.

Ese anunció alertó al gobierno de Taiwán, cuyo nombre oficial es República de China: debido al conflicto geopolítico entre ambas naciones, si un país decide tener relaciones formales con Taiwán, no las puede tener con Pekín.

1. Acostumbrarse (a los aromas y a todo)

A González le gusta destacar que a los 18 años ya habla tres idiomas (sabe también inglés) y vive en un país asiático estudiando una carrera universitaria. " Para mí en Paraguay eso hubiera sido imposible. Toda esta experiencia sencillamente no hubiera existido" , agrega.

Pero ella, como la mayoría de los paraguayos de Taiwán, no solo se dedica a estudiar.

"He conocido personas de Hong Kong que hablan inglés nativo y no los quieren porque son asiáticos. Lo mismo pasa con los indios, no los contratan", señala Orué.