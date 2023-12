La cuadratura del círculo y 3 otros problemas matemáticos de la antigüedad que demostraron que lo imposible es posible

Son los problemas clásicos de las matemáticas antiguas y tienen el encanto de parecer sencillos. La verdad es que no es difícil resolverlos, sino imposible .

Sus exploraciones, no obstante, no fueron vanas sino inspiradoras e impulsaron el desarrollo de las matemáticas.

No se sabe con certeza cómo surgieron, pero el más famoso de ellos, buscar la cuadratura del círculo, por ejemplo, aparece ya en el Papiro Rhind, un documento de hace unos 4.000 años del antiguo Egipto.

Pero como dijo el escritor Donald Westlake, "siempre que algo suena fácil, resulta que hay una parte que no escuchaste"... o, en este caso, que no hemos dicho.

"Es una buena pregunta. Y hay varias respuestas", le dijo a BBC Mundo el matemático David Richeson , autor de "Tales of Impossibility" (en español: Cuentos de imposibilidad).

"Pero también, por su simplicidad y elegancia. Para mí, lo sorprendente no es tanto lo que no se puede hacer sino todo lo que se puede hacer con estas herramientas".

"La respuesta fue: a veces sí, pero no hay una regla general sobre cómo hacerlo ".

Y precisó: "Eso no quiere decir que estos problemas sean imposibles, independientemente de las herramientas que utilices. Pero con esas herramientas euclidianas clásicas son imposibles de resolver ".

Pero así no se vale: el desafío es hacerlo cumpliendo con las reglas del juego, un juego irresistible para mentes brillantes ...

...muy brillantes

Estuvo en prisión por afirmar cosas como que el Sol no era un dios sino una roca que ardía al rojo vivo y que la Luna reflejaba su luz, según contó el historiador Plutarco.

Pasarían 23 siglos antes de que el gran matemático y físico suizo Leonhard Euler encontrara dos nuevos tipos de lunas cuadrables en 1771, lo que, sin embargo, no contribuiría a cuadrar el círculo, como se llegó a pensar.

Y no fue el único renacentista que lo intentó.

"Siempre fue un problema notoriamente complicado: se sabía cómo hacer varios de ellos, pero no todos.

Desde la época de la Grecia clásica hasta finales del siglo XVIII no hubo ningún progreso significativo, usando sólo las herramientas euclidianas.

Además hay que tener en cuenta que, como estos problemas no son prácticos sino teóricos, las pruebas de su resolución son más importantes que la resolución en sí.

No todo es posible

No había sido sólo una ambición de luminarias más o menos célebres, quienes con sus esfuerzos beneficiaron el conocimiento.

"Pero cuando un matemático demuestra que algo es imposible, eso significa que desde un punto de vista lógico no puede suceder: no hay forma de trisectar un ángulo general. No hay forma de cuadrar un círculo.