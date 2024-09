La demanda por acoso sexual y misoginia contra la productora de MrBeast, el youtuber con más seguidores del mundo

Dentro de las varias páginas que incluye la demanda, las mujeres argumentan que "sufrieron particular y colectivamente" en un entorno que "sistemáticamente fomentó una cultura de misoginia y sexismo".

En agosto, el New York Times habló con más de una docena de participantes del programa (que aún no se estrena) y reportó que hubo "varias hospitalizaciones" en el set, con una persona diciéndole al periódico que pasó más de 20 horas sin recibir comida.

Concursantes también alegaron que no recibieron sus medicamentos a tiempo.

La BBC se ha puesto en contacto con MrBeast y Amazon; él aún no ha hecho comentarios con respecto al tema públicamente.

Fama y filantropía en ascenso

No es la primera vez que MrBeast genera controversia este año y siempre ha logrado salir indemne.

En julio, el estadounidense de 26 años dijo que había contratado investigadores después de que su ex copresentadora Ava Kris Tyson fuera acusada de tratar de seducir bajo engaños a un adolescente.

Ava negó las acusaciones, pero se disculpó por "comportamientos pasados" que "no fueron aceptables".

La BBC no ha podido verificar de forma independiente las afirmaciones ni la identidad de esta persona.

"Las personas sordas como yo merecen algo mejor que la última pieza de 'porno inspiracional' que haga MrBeast", dijo una persona al diario inglés The Independent el año pasado.

Esa es solo una métrica: no podemos saber cuántas personas se dieron de baja de su canal, por ejemplo.

La disculpa en YouTube

MrBeast no es el único youtuber cuya popularidad se mantiene a pesar de la controversia ; otros se han visto envueltos en tormentas más significativas que las suyas, y pocos han enfrentado consecuencias más allá de una disculpa pública.

Él enfatizó que "no sucedió nada ilegal, no se compartieron fotos, no se cometieron delitos" y se desconectó durante dos meses después de publicar la declaración.