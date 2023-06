La desesperada búsqueda de sobrevivientes del naufragio en Grecia en el que cientos siguen desaparecidos

El enlace de Libia

Según Ali, el grupo pagó al menos $us 5.000 por cabeza a los contrabandistas , pero esto no los salvó del duro trato por parte de los traficantes.

"No sabes lo que sucederá. Te preocupa que alguien pueda morir, que alguien pueda caerse de la embarcación", dijo. "No importa cuanto lo intente, no puedo describir cómo me siento en relación con esta tragedia".