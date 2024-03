La dura respuesta de Israel después de que EE.UU. permitiera en la ONU la primera resolución que pide un alto el fuego en Gaza

El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el gobierno estadounidense está "perplejo" por la cancelación de la visita israelí y que la decisión de abstenerse no representa un cambio en la política estadounidense.

El ministro de Defensa Israelí, Yoav Gallant, que ya se encuentra en Estados Unidos, continuará con sus reuniones previstas y el Pentágono confimó que se reunirá con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin.



La resolución aprobada solicita a las partes implicadas un armisticio con motivo del mes de Ramadán, que acabará en dos semanas.



También exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes israelíes en manos de Hamás.



El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, expresó su satisfacción con la resolución, aunque lamentó que "han sido necesarios seis meses, más de 100.000 palestinos asesinados y mutilados, dos millones de desplazados y hambruna".



Calificó este paso adelante como un "voto para que prevalezca la humanidad, para que prevalezca la vida".



La abstención estadounidense

El texto fue propuesto por los 10 miembros electos del Consejo y respaldado por Rusia, China, Francia y Reino Unido, que son miembros permanentes junto a Estados Unidos.



Así, 14 integrantes del brazo ejecutivo de Naciones Unidas votaron a favor y el único que se abstuvo fue Estados Unidos.



"Un alto el fuego puede comenzar inmediatamente con la liberación del primer rehén, y por eso debemos presionar a Hamás para que haga precisamente eso", afirmó Linda Thomas-Greenfield, representante de EE.UU. en la ONU, según la agencia Reuters.



El Consejo de Seguridad es el órgano decisor de Naciones Unidas y sus resoluciones son, en teoría, de obligado cumplimiento para todos los países, aunque sería inusual que se tomen acciones efectivas para garantizar que esto suceda.



En todo caso, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que la nueva resolución "debe implementarse" para garantizar un alto el fuego y la "liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes".



"Un fracaso sería imperdonable", afirmó en la red social X, antes Twitter.



El Consejo de Seguridad se ha caracterizado por la falta de sintonía entre sus miembros desde que comenzó la guerra en octubre, y había fracasado en repetidas ocasiones a la hora de acordar un llamamiento a un alto el fuego.



El pasado viernes fueron China y Rusia quienes vetaron una resolución para exigir el alto el fuego en Gaza propuesta por EE.UU., bajo el argumento -entre otros- de que contenía un lenguaje vago e insuficiente.







Desacuerdo entre EE.UU. e Israel

La decisión de Estados Unidos también refleja la creciente divergencia entre este país y su aliado Israel sobre la ofensiva en Gaza.



Washington ha criticado el elevado número de muertos en Gaza, donde más de 32.000 personas -entre ellas muchos mujeres y niños- han perdido la vida en los ataques israelíes, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamás.



Netanyahu ya había amenazado previamente con suspender el viaje a Washington después de que EE.UU. se mostrara contrario a la ofensiva sobre la ciudad de Rafah que anunció y que, según diversos organismos internacionales, podría agravar la situación humanitaria en el sur de Gaza.



El líder israelí alegó que Estados Unidos ha "revertido" su postura anterior y que esto perjudicaría los esfuerzos de guerra contra Hamás en Gaza, así como los esfuerzos para liberar a los más de 130 rehenes que aún permanecen allí secuestrados.



Según Netanyahu, la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad no condiciona el alto el fuego a la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás.





Kirby aseguró que la abstención no representa un cambio de política y que EE.UU. siempre ha sido "consistente" a la hora de pedir un alto el fuego junto con la liberación de los rehenes.



E indicó que el gobierno estadounidense seguirá dialogando con sus homólogos israelíes incluso aunque cancelen la visita de esta semana.



Washington también está presionando a Israel para que facilite la llegada de ayuda humanitaria a la franja, donde la población sufre elevados niveles de inseguridad alimentaria, según organizaciones internacionales.



La ONU acusa a Israel de obstruir el suministro de ayuda, mientras Israel asegura que es Naciones Unidas quien no hace su trabajo de forma adecuada.



La guerra estalló el 7 de octubre después de que Hamás, el grupo islamista palestino que gobierna Gaza, llevara a cabo un ataque en territorio de Israel en el que mató a unas 1.200 personas, según datos israelíes, y secuestró a 253, a quienes llevó a Gaza como rehenes.