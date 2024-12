La Escombrera: hallan tras 22 años de búsqueda los primeros restos humanos en la fosa común más grande de Colombia

"No estábamos locas. Hemos dicho la verdad", le dijo al diario colombiano El Espectador Luz Helena Galeano, familiar de una de las personas desaparecidas en la Comuna 13 y cuyos restos se cree están en La Escombrera.

Cronología de una búsqueda

"Hoy quiero ser breve. Quisiera no decir mucho para no perturbar el silencio de las madres ausentes que arañaron esta montaña de escombros con la fuerza del amor, la memoria y la desgarrada esperanza. Quisiera no musitar palabra porque las vocales tienen un sonido profano en este paraje sinónimo de impunidad", dijo Salazar.