"La fama": por qué causa polémica la nueva bachata de Rosalía y The Weeknd

Escucha esta nota aquí

¿Pueden una española y un canadiense incursionar en la bachata dominicana?

Eso es lo que algunos se preguntan después de la cantante Rosalía hiciera público hace unos días el videoclip de su última canción -"La fama"-, que interpreta junto a The Weeknd y que es el primer adelanto de su nuevo álbum -Motomami- que verá la luz en 2022.

El videoclip, que en menos de una semana ya tiene más de 13 millones de visualizaciones en YouTube, ha sido muy bien recibido por los seguidores de Rosalía, quien se dio a conocer al mundo en 2018 con su álbum de flamenco fusión "El mal querer", y que en los últimos años se ha adentrado en diferentes ritmos latinos como el reguetón.

Pese a ello, hay quien ha acusado a la cantante catalana de "apropiación cultural", por hacerse suyo un género musical -la bachata- de origen dominicano, en colaboración con un músico canadiense cuyo primer idioma no es el español.

"Si Rosalía realmente quería experimentar con la bachata, ¿por qué no usó su plataforma para presentar a un artista de bachata dominicano? Si simplemente quería trabajar con The Weeknd, podría haber hecho de esta una canción pop regular con influencia flamenca", escribió en un reciente artículo Johanna Ferreira en la publicación Popsugar Latina.

"El tema podría haber presentado a cualquiera de los grandes de la bachata como Juan Luis Guerra, Frank Reyes, Elvis Martínez, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreíra o Luis Vargas. Incluso podría haber sido una colaboración con Romeo Santos y Aventura como hizo Bad Bunny con "Volví" (...).

"Pero en cambio, Rosalía, quien ha seguido recibiendo críticas por ocupar un espacio en los géneros musicales latinx que se originaron con artistas latinx negros, una vez más eligió no usar su plataforma para poner a un artista dominicano", escribió Ferreira.

https://www.youtube.com/watch?v=e-CEd6xrRQc

La publicación Remezcla, también publicó un artículo al respecto cuando Rosalía presentó un adelanto de "La fama", en el que se aseguraba que "muchos fanáticos del género (la bachata) no están encantados con que una artista española, especialmente una que ha sido señalada en el pasado, se esté adentrando en un estilo tradicional".

En redes sociales, las opiniones están divididas.

"No entiendo cuál es el punto de hacer una bachata con The Weeknd. La podía haber hecho con un cantante dominicano... si la idea era globalizar la bachata y no simplemente hacer números", escribió una usuaria en Twitter.

"En vez de dar las gracias a Rosalía y The Weeknd por aumentar la popularidad de la bachata en el mundo para que todos los artistas de la bachata se beneficien, algunos eligen criticar a Rosalía. Los que odian odian!, escribió otro usuario.

https://twitter.com/nihcalo/status/1457794960665694211

Algunos internautas han recordado que recientemente Rosalía sacó al mercado la canción "Linda" junto a la artista dominicana Tokischa y que ha compartido en su perfil de Spotify un playlist de bachata bajo el título "bachateame", que incluye sus canciones favoritas del género.

"Respeto la bachata"

La propia Rosalía, explicó recientemente en una entrevista de dónde le vino la inspiración para componer "La Fama".

"Tengo la surte de que (el cantante de origen dominicano) Romeo Santos me pasó playlists con bachatas clásicas (...) y me inspiró muchísimo. Aventura siempre fue una referencia para mi. Y tenía muchas ganas de hacer una bachata. (...) Yo le tengo muchísimo respeto a la bachata y he hecho mi versión de ello", dijo la cantante.

Rosalía también contó en una reciente entrevista con la edición en español de la revista Rolling Stone que su nuevo disco no solo tiene influencias de la bachata, sino también "del dembow, la champeta, el flamenco, el hip-hop o las melodías de piano".

La cantante explicó además que las dominicanas Tokischa y Rita Indiana han colaborado en su nuevo álbum.

¿Artista latina?

Getty Images En 2019 desató muchos comentarios el hecho de que los galardones MTV Video Music Awards incluyeran a Rosalía en la categoría de música latina.

No es la primera vez que Rosalía se ve envuelta en una polémica por su identificación con la cultura latina.

En 2019 desató muchos comentarios el hecho de que los galardones MTV Video Music Awards la incluyeran en la categoría de música latina y que numerosos medios en Estados Unidos se refirieran a ella como una artista "latina".

Rosalía, quien inició su carrera en el mundo del flamenco, ha incursionado con gran éxito en el reguetón con temas como "Con altura", en colaboración con el colombiano J. Balvin y el también español El Guincho; "Yo x Ti, Tu X Mi", que interpretó junto al puertorriqueño Ozuna, o "La noche de anoche", junto a Bad Bunny.

En su momento, en una entrevista con Billboard, Rosalía aseguró que su cultura es la española, pero que se siente "100% latina".

"Cuando voy a Panamá o cuando voy a México, me siento como en casa. Así que sí, me siento latina".

En su propio país la artista catalana recibió algunas críticas de quienes la acusaban de "apropiación cultural" por cantar flamenco, un género tradicionalmente asociado con la población gitana y especialmente con la originaria del sur de España.

"Tengo muy claro de dónde viene el flamenco, que la música nos pertenece a todos y que no tiene que ver con una cuestión racial o territorial. Ante todo, hago las cosas desde el amor y el respeto", dijo la Rosalía en una entrevista.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=kw3FYvWT-Po