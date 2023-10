La familia de una niña de 8 años asesinada en Bolivia en la "Masacre de Octubre" que logró ser compensada por el expresidente Sánchez de Lozada

"Ya en el monte, escuché a un joven gritando mi nombre. Me dijo que a la Marlene la habían matado ", recuerda 20 años después Rojas Mamani, desde La Paz, en conversación con BBC Mundo.

"Juré que la muerte de mi hija no quedaría impune. Los culpables tendrían que pagar sus penas", dice Rojas Mamani.

La semana pasada, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín acordaron de manera extrajudicial que indemnizarán, por un monto no revelado, a los familiares de las víctimas.

"Les hemos ganado en su propia cancha, en su casa, en Estados Unidos. Este acuerdo es un mensaje para todo aquel que quiera ser presidente: que nunca más use a los militares y los policías para masacrar al pueblo de Bolivia", dice Rojas Mamani.

Pero aquella no ha sido la única historia del pueblo. Warisata es conocida por la Escuela Superior de Formación de Maestros, un experimento pionero de escolarización indígena que tuvo lugar en Bolivia de 1931 a 1940.

"Aquí todos son maestros", describe Rojas Mamani a su pueblo. Por eso, Marlene solía preguntarle por qué él no era uno de ellos. Al padre de la niña no le faltaron ganas de dedicarse a la docencia, pero desde pequeño no le quedó otra opción que ganar dinero con el cultivo de la tierra.