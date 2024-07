La fascinante historia del magnate petrolero Edward Doheny, que hizo su fortuna en México y terminó envuelto en un gran escándalo

Edward L. Doheny no es un nombre tan familiar hoy en día, pero en su época, fue uno de los hombres más ricos y poderosos de EE.UU., a la par de Rockefeller, Hearst y Carnegie.

El Wild West

"Era un hombre marcado para los forajidos. Le advirtieron que se fuera. No lo hizo", relata el artículo.

"Un día caminaba por la calle principal de Kingston y un famoso ladrón de ganado le disparó 16 tiros con un rifle Winchester. El hombre era conocido como un pistolero infalible, pero por alguna razón a Doheny no lo alcanzó ni una bala".

No corrió con la misma suerte, sin embargo, en su búsqueda de oro.

L.A.

A los 40 años, Doheny estaba trabajando en lo que fuera para alimentar a su familia, y el matrimonio no iba bien.

"No llegó a ser grande hasta México", anticipa Curry .

Tampico

"Los campos petroleros están ubicados en la vertiente oriental de México, dos pozos conocidos como Casiano No. 6 y 7, se encuentran entre los mayores jamás explotados.

Uno de sus hallazgos más que cualquier otro ilustra la escala colosal de los pozos petroleros mexicanos: el pozo Cerro Azul No. 4 .

Bajo la nube negra

No sólo lo había hecho en secreto y sin licitación competitiva, sino que a cada uno les pidió un préstamo US$100.000 (unos US$2 millones de hoy) .

Para las autoridades de Los Ángeles, se trató de un claro caso de asesinato y suicidio. No se llevó a cabo ninguna investigación.

No llegó a ver expropiación petrolera del presidente de México Lázaro Cárdenas del Río de 1938.

* Este artículo está basado en la serie de BBC Radio Ulster "Assume Nothing: Oil in the Blood"