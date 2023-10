La hazaña de Diana Nyad, la mujer que a los 60 años nadó de Cuba a Miami e inspiró una película protagonizada por Annette Bening

Tiburones, picaduras de medusas, tormentas tropicales, problemas de navegación y agotamiento físico son el tipo de problemas que afortunadamente no preocupan a la persona promedio durante un día normal de trabajo.

"Y es un fastidio cuando no ocurre. Sobre todo para ella, porque eso significa otro año de entrenamiento, porque no iba a darse por vencida, pase lo que pase ".

"Jugué racquetball durante 10 años y Diana fue mi entrenadora, ella me enseñó mucho sobre capacidad física", explica Stoll. "Así que para mí poder cambiar los roles y entrenar a Diana fue realmente genial y me encantó. Aprendí más sobre la voluntad humana que cualquier otra cosa ".

Antes realizaron documentales como Free Solo, sobre un escalador sin cuerda, y The Rescue, sobre los niños que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia.

"The Rescue y Free Solo se habían centrado en un hombre o un grupo de hombres. Y durante un tiempo habíamos estado buscando: ¿cómo se manifestará eso en una mujer? ¿Cómo se ve, en qué se diferencia?".

Por lo general, en las películas se hace referencia a cualquiera que no sea el personaje principal como personaje secundario, y a la persona que lo interpreta, como actor secundario.

"Durante los años de intentos y entrenamiento, Diana y yo estábamos exactamente en la misma página", recuerda. "Podemos discutir, pero no creo que hayamos discutido ni una sola vez [durante ese tiempo]. Suelo exasperarme mucho, pero durante esos años no me exasperé”.