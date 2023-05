La huelga de guionistas que paraliza Hollywood y que puede retrasar el estreno de tu serie o programa favoritos

El domingo por la noche, el portal Deadline Hollywood informó que la producción de los populares programas nocturnos , incluidos The Late Show with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live! y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, tendría que parar.

En la Met Gala, Fallon dijo que esperaba que la huelga no siguiera adelante, pero al mismo tiempo deseó que se acordara "un trato justo" para los guionistas: "Necesito mucho a mis guionistas, no tengo un programa sin mis guionistas".

"Teníamos los borradores básicos de un guion y luego hubo una huelga de guionistas y no había nada que pudiéramos hacer", dijo. "No pudimos contratar a un guionista para terminarlo. Me dije a mí mismo, 'nunca más', pero quién sabe. Yo estaba tratando de reescribir escenas, y no soy guionista".