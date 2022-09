La indignación con Ron DeSantis, el gobernador de Florida que mandó decenas de migrantes venezolanos y colombianos en avión a Martha's Vineyard

Bill y Hillary Clinton, la presentadora Oprah Winfrey, el multimillonario Bill Gates o la estrella de la NBA Chris Paul son solamente algunas de las celebridades que han sido vistas pasando vacaciones en esta isla, donde el costo medio de una vivienda se ubica en torno a los US$1,3 millones, de acuerdo con cifras de The Washington Post.

De acuerdo con testimonios recabados por la prensa estadounidense, estos migrantes se encontraban en Texas donde -según sus testimonios- fueron abordados por personas que les dijeron que trabajaban con una organización que ofrecía traslados gratuitos a "santuarios" (como se conoce en EE.UU. a las ciudades y estados que tienen políticas de acogida y no de persecución activa de migrantes sin papeles) y que les preguntaron si querían ser llevados a uno de estos sitios.

Los migrantes aceptaron, pero -según varios de ellos han comentado- no pensaban que iban a ser trasladados a una isla, sino, más bien, a la ciudad de Boston.

"Peones políticos"

" Lo que están haciendo es un truco ilegal, es un truco político. Y es realmente una falta de respeto a la humanidad . No les otorga ninguna dignidad… es simplemente cruel", apuntó.

"Esto no es más que un truco, pero se hace con la cruel intención de humillar y de deshumanizar a niños no mayores que los propios hijos del gobernador", apuntó Newsom en una entrevista con The Sacramento Bee.