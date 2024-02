La inesperada incursión de Beyoncé en la música country (y la polémica que suscitó)

La incursión de Beyoncé en el country no es del todo novedosa. En su álbum de 2016, Lemonade, ya había sacado una canción country, llamada Daddy Lessons.

Country y artistas negros

El artista queer y negro Lil Nas X, por ejemplo, sacó en 2018 Old Town Road, una canción que mezcla el country y el trap.

Después de que apareciera en la lista Hot Country Songs de Billboard, la revista decidió excluirla de ella por no incluir “suficientes elementos de la música country actual”, algo similar a lo que le pasó a Beyoncé con Daddy Lessons.

El primero de los tres álbumes se ganó el Grammy a mejor álbum dance o electrónico, debutó en el número uno de la lista Billboard 200 y fue reconocido como el mejor álbum de 2022 por críticos de The New York Times, The Guardian y Rolling Stone.