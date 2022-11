La línea roja de más de un kilómetro que pintaron en Costa Rica sobre aceras históricas (y por qué genera polémica)

Muchas de las críticas, sin embargo, no se acallaron cuando se dio a conocer qué hay realmente detrás de esta iniciativa.

Y pese a la polémica causada, alerta de que el trazado de líneas rojas podría aumentar. "La idea es hacer una ruta perimetral alrededor del centro de la ciudad. Todo negocio que quiera sumarse a la iniciativa es bienvenido y e so hará que las líneas crezcan".

Críticas por su efectividad

Aunque la iniciativa también plantea que la ruta cuente con una mayor iluminación y mejoras de infraestructura, muchos costarricenses la criticaron al creer que no es el método más adecuado para garantizar la seguridad de ciudadanos y turistas.

"La idea no es del todo mala, más allá de la torpeza de la línea. Pero se necesita una estrategia para que entre comercios y gobierno local puedan generar dinámicas que permitan hacer realmente entornos más seguros", señala Diego Miranda , regidor (concejal) municipal en San José, en entrevista con BBC Mundo.

Sin embargo, la muerte de dos jóvenes de solo 19 y 23 años, apuñalados en plena calle de la capital en junio y julio de este año, encendió las alarmas de la población y "detonó la discusión de qué tan seguro es el centro de San José o no", según Miranda.

"No es la intención decir que solo esa ruta es segura. Es poner a disposición de los visitantes espacios de seguridad 24/7, que no es lo habitual en la ciudad porque cierran a cierta hora", responde Chaves.

"Puede servir justo para vulnerar la seguridad de visitantes de la ciudad que no conocen por dónde manejarse más allá de la línea y que el crimen organizado los busquen ahí", alerta Miranda.

Desde la municipalidad, Chaves descarta esta idea y afirma que la zona que recorre el trazado cuenta con cámaras de seguridad y rondas policiales frecuentes. "No es llamado a la delincuencia sino que la gente se sienta segura en el tránsito", asegura.

Patrimonio histórico

Aunque más allá de su efectividad para fomentar o no la seguridad, uno de los aspectos más criticados fue la decisión de que la línea se pintara en pleno centro y sobre antiguas aceras junto a edificios declarados patrimonio histórico arquitectónico.

"Se me puede objetar que la acera no está declarada patrimonio, pero no todos los bienes de valor patrimonial están declarados patrimonio", le dijo al diario costarricense La Nación el arquitecto e investigador de San José Andrés Fernández.