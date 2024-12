"La masacre de Gwangju" y los trágicos recuerdos que la ley marcial evoca en la historia de Corea del Sur

"La libertad nunca está a más de una generación de su extinción. No la transmitimos a nuestros hijos en el torrente sanguíneo. La única manera de que la hereden es si luchamos por ella".

Reviviendo malos recuerdos

Desde Seúl la respuesta no tardó en llegar y se puso en marcha la operación Splendid Holiday ("Vacaciones espléndidas", en español), que incluía el despliegue de miles de uniformados fuertemente apertrechados para sofocar las acciones en la calle y evitar que se propagaran a otras zonas.

No obstante, la victoria fue efímera. El 21 de mayo, cientos de soldados a bordo de vehículos blindados se lanzaron sobre la ciudad, cortando las líneas telefónicas y las carreteras para aislarla del resto del país. Y en los días siguientes sofocaron la revuelta con sangre y fuego.

"Si las protestas hubieran ocurrido en Seúl, la dictadura no habría aguantado" , aseguró Miller.

Un foco contestatario

El sospechoso habitual

Sin embargo, los expertos consultados aseguran que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de que indique que el régimen comunista de Kim Il Sung orquestó las protestas .

"¿Tenía capacidad del Estado norcoreano de financiar o instigar alzamientos en el sur? ¿Era capaz de enviar armas y hombres de una forma significativa? ¿Era capaz de dirigir esos alzamientos? No, de ninguna manera. Al menos no he visto pruebas de esto", aseguró Kramer.