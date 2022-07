La odisea de los cubanos que intentando llegar a Estados Unidos acabaron refugiados en Australia

Por extraño que parezca, hay cubanos que han partido rumbo a Florida, han sido interceptados en el mar y no acabaron siendo deportados o reubicados, como pretendían, en el vecino del norte.

De colaborar con la seguridad del Estado a lanzarse al mar

El rumbo hacia Estados Unidos es peligroso. Las condiciones precarias. La balsa es una plataforma frágil de madera con una lona y un motor reciclado de un camión. Hasta que el motor no caliente y arranque, deben remar a mano. Los 13 van apretujados.

En el mar avanzan sigilosos para no alertar a los guardacostas.

Ridel deja atrás un hijo muy pequeño y al resto de su familia. "Esto es terrible. Una locura", piensa, pero no tiene opción.

No mucho antes sus planes eran quedarse en Cuba estudiando criminología. Y le aseguraron que si colaboraba con la seguridad del Estado para informar sobre delitos podría tener esa oportunidad.

"Pero todo fue una farsa. Era un grupo de operaciones para atacar a la oposición política. Yo no firmé eso", le dice a BBC Mundo.

Historias cruzadas

Antes, Richard intentó buscar una salida menos arriesgada, pero no le salían las cuentas con la crisis económica endémica de la isla. Llegar en balsa le pareció la única opción.

Oposición política y un intento frustrado de migración ilegal. Con esos precedentes su vuelta a Cuba no fue fácil.

"Me pusieron 6.000 pesos de multa y amenazaron con meterme a la cárcel tras acusarme de querer tumbar al gobierno", dice.

No se lo pensó más. Se sumó a otros ocho cubanos y salió nuevamente en balsa, esta vez desde Cojímar, el mismo puerto de salida de Ridel.

Temor creíble

No son casos muy habituales y pueden resultar hasta arbitrarios , pero posibles bajo las complejas leyes de migración estadounidenses con respecto a Cuba y otros países.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos define como temor creíble de persecución y tortura la "posibilidad significativa" de demostrar persecución en contra y que si se regresa al país pueda ser torturado o perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, membresía en grupo social particular u opinión política.

"Sin embargo, no todos consiguen demostrarlo. Y personas en situaciones similares han sido tratadas de forma distinta. Es lo triste de la ley, depende de quién la interpreta y quién la hace cumplir", dice Gómez.

El polémico caso de los "varados del faro"

Cuando un juez determinó que el faro no se consideraba como territorio estadounidense y que debían regresar a Cuba, se desató una prolongada batalla legal.

"Recurrimos a un precedente en que cubanos se quedaron varados en un puente en desuso y cortado en medio del mar cerca de Estados Unidos. El gobierno estadounidense no lo consideraba como su territorio, pero acudimos a un juez y finalmente se les otorgó la visa", repasa Sánchez para BBC Mundo.

El caso no fue recibido con mucho entusiasmo por algunas asociaciones. En aquel momento, Graham Thom, coordinador de refugiados para Amnistía Internacional en Australia, calificó la llegada de los cubanos como "difícil de entender" e "inusual que se reasentaran en Australia, teniendo en cuenta que mantienen un proceso para ubicarse en Estados Unidos".

"Quizás haya negociaciones que no sepamos", dijo Thom en una entrevista con el medio australiano SBS Spanish.

La vida en la Base Naval de Guantánamo

"Cuando cuento lo que viví en Guantánamo siempre me preguntan si estuve en la cárcel donde meten a los de a l Qaeda , pero la prisión está lejos de donde yo estaba", cuenta Ridel.

"La verdad que en la Base Naval no estábamos mal. Había bolera, cine, supermercados, tiendas y restaurantes. Ahí dentro la gente hacía lo que quería", recuerda Richard.

"Lo que pasa es que para los migrantes había más restricciones. No teníamos acceso a internet y debíamos ir con escolta a ciertas partes de la base", añade.

"Para donde fuera, pero a Cuba no podíamos volver", asegura.

Una grata sorpresa

"Al menos pensábamos que gracias a las clases de inglés gratis que nos dieron en Guantánamo no tendríamos muchas dificultades con el idioma, pero claro, aprendimos con acento estadounidense. Cuando llegamos a Australia no entendíamos nada", dice Richard entre risas.

"Pero para los opositores es difícil volver. Temo llegar y que o bien no me dejen entrar o me interroguen", confiesa.