La operación sin precedentes para evacuar una ciudad de 20.000 habitantes en Canadá a la que se aproxima un enorme incendio

Mike Westwick, responsable de información sobre los incendios, ha declarado que, si no llueve, existe la posibilidad de que las llamas alcancen las afueras de Yellowknife el fin de semana .

Una amenaza real

"Quiero subrayar que la ciudad no corre peligro inmediato", declaró. "Pero si decides quedarte, estarás en peligro y pondrás en peligro a los demás".

"Sé que todos estamos cansados de escucharlo, pero no hay otra forma de describir la situación en los Territorios del Noroeste", declaró Caroline Cochrane el miércoles.

El avance de las llamas

"No se veía nada, condujimos entre brasas. Mi hijo de seis años me dijo: 'No quiero morir, mamá', y lo repitió muchas veces", aseguró Lisa.