La piedra "valorada en $us 500.000" que encontraron dentro de un cachalote muerto en España

Se trata de una formación intestinal de 9 kilos, de lo que se conoce como “ámbar gris” , la cual, según la prensa local, estaría valorada en $us 500.000 .

“Igual que en el riñón, cuando se forma un núcleo que comienza a calcificarse. Esto igual. Imagina un pico que no sale bien porque el intestino no funciona bien, no lo protege bien, o que simplemente queda atrapado, empieza a formar una piedra”, expuso Antonio Fernández, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la cadena RTVC.