"La población de El Salvador está dispuesta a renunciar a la democracia para solucionar problemas como la inseguridad": Claudia Ortiz, diputada

BBC Mundo volvió a solicitar una entrevista al presidente Bukele para conocer su opinión sobre los mismos asuntos pero no obtuvo respuesta.

Evidentemente, El Salvador ha tenido problemas relacionados a la seguridad pública gravísimos . La pregunta es ¿por qué no usar a la Policía Nacional Civil? Desde mi punto de vista, el despliegue militar no es una casualidad.

El Salvador no debería aspirar a ser un país militarizado, un país donde se utilice la fuerza armada para prácticamente todo. Esa historia ya la estamos viendo en Nicaragua y vemos cuáles son las consecuencias.

No me sorprende que el presidente Bukele haga un despliegue mostrando la capacidad militar que tiene El Salvador. Está haciendo algo popular de cara a las cámaras, de cara a la prensa internacional y sobre todo de cara a la población.

Como con el régimen de excepción actual, que encarcela pandilleros y al mismo tiempo se está pasando por encima de una parte importante de la sociedad civil que no es culpable de nada de lo que se les atribuyen.

Ante la actual falta de garantías constitucionales se ha abierto el espacio para que gente inocente no pueda defenderse.

Pero son muchos los salvadoreños que aplauden estas medidas porque aseguran que han mejorado la seguridad . Y es evidente que se h an reducido las cifras de homicidios en el país desde entonces

Eso es algo que no se puede negar, pero sí se puede explicar. Cualquier muerte violenta que se pueda evitar es una ganancia. La cuestión es ¿a qué costo se están logrando estos meses de mayor seguridad?

Hay suficientes reportes periodísticos serios que muestran que esta administración podría haber realizado acuerdos ilegítimos con grupos de crimen organizado. Pero si no hay transparencia de cómo se están logrando estos resultados, no estamos hablando realmente de una solución definitiva, sostenible o a largo plazo.

Ir a lo profundo de los problemas y generar las condiciones para que puedan mantenerse en el tiempo es lo que no se está haciendo y esos son mis reparos al régimen de excepción.

Estamos dando resultados en este momento, pero ¿qué va a pasar después? ¿Habremos alimentado un monstruo que no podremos controlar? ¿Qué tendrá que hacer el Estado para mantener esto a raya? ¿Y qué poder se les está otorgando a estos grupos?

Este estado de excepción ha sido duramente criticado por organizaciones que acusan vulneraciones de derechos humanos, igual que lo fue la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General el año pasado… pero Bukele continúa gozando en encuestas de gran aceptación entre los salvadoreños . Muchos aseguran que quienes lo critican es porque no viven allí y no conocen la realidad del país. Usted, como salvadoreña, ¿a qué cree que se debe este éxito?

La población salvadoreña está en un momento de la historia en el que no da un apoyo gratuitamente. El apoyo y la popularidad que presenta el presidente tiene que ver con que ha hecho cosas muy concretas, pero no necesariamente sostenibles o integrales.

Entonces puede haber aceptación de una política mientras no me toque a mí, mientras no abusen de mis derechos o de los de un familiar que puede ser inocente en el marco del régimen de excepción.