"La población entera de Gaza está siendo deshumanizada"

Él alertó contra algunos informes y percepciones en los medios de prensa que buscan despojar a los habitantes de Gaza de su humanidad, retratarlos de maneras que no son favorables.

Distinguir entre combatientes y civiles y brindar el mismo nivel de protección y asistencia humanitaria a todos los civiles, todos lo que no participan activamente en el conflicto: hombres, mujeres, niños, trabajadores humanitarios.

Para la UNRWA, imponer un bloqueo total y no permitir la entrada de ayuda, y restringir la capacidad de la ONU de distribuir alimentos debido al conflicto -porque no hay un paso humanitario seguro para nosotros y porque nos estamos quedando sin suministros- es el castigo colectivo de 2,2 millones de personas que viven en Gaza, y que ya no tienen ningún lugar seguro dentro de Gaza a donde ir.