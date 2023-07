La polémica barcaza flotante donde Reino Unido alojará a solicitantes de asilo

"La dejan aquí porque creen que no importamos y creen que no armaremos un escándalo. Portland ha sido tratada con desprecio ".

Al extremo

Fondos

"¿Qué van a estar haciendo? ¿Deambulando? No sabemos qué van a hacer, a dónde van a ir o con quién se van a mezclar. ¿Van a estar involucrados en tráfico de drogas ? Es algo que no necesitamos".

Preocupaciones

“Deberíamos estar primero”

Tim Munro, exalcalde de Portland, me lo resume: "Realmente no queremos que se haga realidad el escenario pesadilla, de tener a muchos jóvenes buscando cosas que hacer en la isla ".

"No pueden trabajar", dice. "Y claramente no van a estar sentados en un bote en el puerto de Portland todo el tiempo, entonces, ¿qué van a hacer? No lo sé, así que solo puedo imaginar las cosas malas que podrían pasar".

"Esos son los que vienen a ver navegar en los Juegos Olímpicos. Eso no es lo que tenemos ahora. Esperamos que resulten ser esas personas encantadoras y amables que no tienen un gran impacto en la comunidad local. La única preocupación es lo desconocido , eso es todo".

“Lugar extraño”

El grupo Stand Up To Racism (Hazle frente al racismo) está haciendo su propia campaña: "Refugiados bienvenidos: No a la barcaza prisión", instando a los manifestantes a centrarse en la política y no en las personas.