La polémica fotografía que define la visita de Biden a Arabia Saudita

Cuatro semanas antes, Biden había dicho que no se reuniría con el príncipe heredero Mohammed bin Salman en su visita.

De "paria" a socio

El escenario estaba listo mucho antes de que el sonido de los potentes motores del Air Force One se escuchara en Jeddah.

En las horas posteriores a las conversaciones entre los dos líderes aquí en Jeddah me senté a conversar con el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel bin Ahmed al-Jubeir.

"Eso no es activismo, por ello se les acusa de estos cargos y se los lleva ante los tribunales. Pero fuera de Arabia Saudita son presentados como si fueran activistas o moderados que quieren expresar su opinión."

"Lo que sucede en una campaña política generalmente no sobrevive a la realidad de estar en el cargo. El presidente Trump dijo cosas sobre Arabia Saudita durante la campaña, pero luego, cuando estuvo en el cargo, tuvimos una gran relación con él. Lo que sucede en las campañas es lo que yo digo que ocurre 'en la época tonta'".

Cómo lo ven los sauditas

Al fresco del Mall of Arabia, un refugio de las sofocantes temperaturas del exterior, traté de averiguarlo.

Gran parte de ellos no querían hablar de la visita, y algunos decían que simplemente no les importaba.

"No he visitado los Estados Unidos por diez años", me dijo un hombre. "Siempre hay problemas para obtener una visa".