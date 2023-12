La polémica iglesia en Reino Unido donde la BBC filmó a un pastor tratando de expulsar "espíritus malignos" de adolescentes

La IURD sostiene que no tiene permitido que los menores de 18 años reciban “oraciones poderosas” y que no lleva a cabo “terapias de conversión”.

El caso de Victoria

Un informe de la Charity Comission, el departamento que supervisa en Inglaterra y Gales a las organizaciones de beneficencia como la IURD, resaltó que "la gravedad del estado de Victoria no fue plenamente advertida ni comunicada a las autoridades competentes" en los días previos a su muerte.

La Comisión se mostró "preocupada" por el hecho de que la iglesia no tuviera una política formal de salvaguardia de menores.

A raíz de estas críticas, la iglesia introdujo una política de protección y ahora promete no recitar “oraciones poderosas” a menores de 18 años ni hacerlo cuando están presentes.

“La cuestión es cómo se hace”

Las oraciones para expulsar espíritus malignos no son inusuales en el mundo cristiano. Algunas iglesias las llaman liberaciones o exorcismos, aunque la IURD no utiliza este último término.

Davis dijo que “dado que la muerte de Victoria Climbie ocurrió hace más de dos décadas y basados en estas imágenes que me estás mostrando, la IURD podría preguntarse cuánto ha aprendido”.

"Las políticas de protección son una cosa, pero no significan nada si no se aplican. No tienen sentido", agregó.